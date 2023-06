Me shpejtësi tej normave të lejuara, Policia gjobit 49 shoferë

Në kuadër të rritjes së sigurisë dhe parandalimit të aksidenteve rrugore dhe ndëshkimin e drejtuesve të mjeteve që nuk respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, Policia e Tiranës edhe këtë fundjavë është vendodur në rrugën interurbane Tiranë-Durrës.

Policia Rrugore bën me dije se janë vendosur 49 gjoba për shpejtësi tej normave të lejuara dhe është ndaluar një 33-vjecar nga Tirana që udhëtonte me 261 km/h me ‘Range Rover’.