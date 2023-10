Partia Socialiste feston nesër 31-vjetorin e krijimit, zbulohen detaje nga ceremonia madhështore

Partia Socialiste do të festojë ditën e nesërme ditëlindjen e saj të 31-të.

Mësohet se ceremonia për këtë ditë të shënuar për PS do të zhvillohet në ambientet e sheshit ‘Austria’, pranë selisë rozë, në orën 19:00.

Ndërkohë më herët gjatë ditës pati konfirmime për një ftesë të PS në drejtim të ish-anëtarëve e themeluesve të saj.

Ndër to rezulton të jetë edhe kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi, në zyrën e së cilës kishte mbërritur një ftesë, por që me shumë gjasë do të refuzohej.

Sakaq, behet me dije se kryeministri Edi Rama ka ftuar dhe anetaret e PDIU-se ne ceremoni.

Nuk dihet per te ftuar te tjere, por dihet se nga organizimi pritet nje feste madheshtore me goxha te ftuar te rendesishem.