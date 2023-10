Ndalohen makinat e vjetra; S’do zhdoganohen më të reja nën Euro 5 dhe të vjetrat nën Euro 4

Zyrtarizohet vendimi për mos importimin e automjeteve me moshë më të vjetër se 10 vjet. Nga 1 Janari në doganat shqiptare nuk do të kryhet asnjë procedurë zhdoganimi për këtë kategori mjetesh, ndërkohë standardi i motorëve të lejuar është Euro 5 për autoveturat e reja dhe Euro 4 për ato të përdorura.

“Në zbatim të këtij vendimi, mjetet e reja do të jenë Euro 5, sipas standardit të BE dhe në nivelin e shkarkimit në mjedis. Makinat e përdorura është vendosur që të mos jenë më shumë se 10 vjet nga viti i prodhimit e qarkullimit të tyre, ose Euro 4”, u shpreh Pëllumb Abeshi, drejtor i përgjithshëm i politikave të mjedisit MTM.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ndryshe nga sa qe lajmëruar qeveria ka shtyrë me tre muaj regjistrimin e mjeteve që janë importuar para datës 31 dhjetor të këtij viti, duke e shtuar me tre muaj afatin e kryerjes së procedurave të targimit.

“Deri në mars 2018, të gjithë poseduesit që do importojnë, apo që i kanë, por s’i kanë regjistruar duhet të kryejnë veprime për regjistrimin e tyre në Drejtorinë e Qarkullimit Rrugor”, sqaron ai.

Një hapësirë ka për mjetet më me interes historik dhe koleksionimi, të cilat do të lejohen të importohen nëse janë prodhim i para viteve 70. Për automjetet e targuara nuk ka kufizim moshe për të qarkulluar në rrugët e Shqipërisë dhe as nuk ndalohet shitja. Shqipëria ka një flotë mesatare automjetesh me moshë të vjetër rreth 20 vjeçare dhe qeveria synon përmes këtij vendimi të ulë ndotjen e ajrit.