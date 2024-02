‘Lidhje me Habilajt’, Tahiri mbron ish-drejtorin e policisë: është i pafajshëm

Ish-ministri i Brendshëm, Sajmir Tahiri i ka dalë në mbrojtje ish-drejtorit të Policisë së Vlorës, Jaeld Çela, i cili është shpallur në kërkim për bashkëpunim me grupin e ‘Habilajve’.

I ftuar sot në ‘Opinion’ Tahiri pohoi se njeh vetëm drejtorin e qarkut të Vlorës, ndërsa dy policët e tjerë as nuk i njeh.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Unë besoj që është i pafajshëm. Unë po të them se ka punuar me mua si shumë bashkëpunëtor të tjerë, por unë besoj se është i pafajshëm. Për këta të tre, unë kam vënë ish-drejtorin e qarkut, ndërsa këta të dy nuk i njoh fare.

Unë kërkoj që askush nuk duhet t’i shmanget drejtësisë. Unë besoj që është i pafajshëm. Unë po të them se ka punuar me mua si shumë bashkëpunëtor të tjerë, por unë besoj se është i pafajshëm.

Nëse ndodh e kundërta ai ka abuzuar me besimin tim dhe prokuroria duhet ta hetojë. Me sa di unë, jam e vetmja çështje që hetohem nga 7 prokurorë, por ju them bëjini 70 prokurorë por vetëm jepni drejtësi”, tha Tahiri.