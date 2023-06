U mërzitët nga shiu i djeshëm? Ja si do të jetë moti sot

Ditën e djeshme vendi ynë u përfshi nga shirat, e madje në disa qytete si Durrësi dhe Vlora kishte përmbytje.

Por nëse u mërzitët nga shiu i djeshëm mos u shqetësoni pasi moti sot do të jetë disi më i qëndrueshëm.

Sipas parashikimit të Meteoalb, orët e para të së mërkurës do jenë me kthjellime dhe vranësira por duke iu afruar mesditës dhe në vijim moti do të jetë kryesisht me kthjellime. Ndërkohë, dita e enjte dhe në vijim sjellin kthjellime dhe vranësira kalimtare; më të shpeshta në Veri duke rrezikuar shira të izoluar.

Pavarësisht kthjellimeve, temperaturat e ajrit mbeten të larta. Sipas zonave, mëngjeset do të luhaten nga 10 në 19°C, ndërsa orët e mesditës sjellin vlera termike mbi 27°C, por pjesa e dytë e javës sjell temperatura maksimale mbi 29°C.