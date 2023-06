Ndotja e ajrit, Sazan Guri jep alarmin

Problemet e ndotjes së ajrit, i ka komentuar pasditen e sotme aktivisti Sazan Guri i ftuar ditën e sotme në emisionin “Top Talk” në Top Channel.

Aktivisti ka thënë se Shqipëria është vendi i pestë nga fundi në Europë, përsa i përket cilësisë së ajrit.

Ndër të tjera ai ka thënë se në vendet e fundit me ajrin më të ndotur, renditen për çudi kryeqytetet e banuara nga popullsi shqiptare, siç është Prishtina dhe Shkupi. Më tej aktivisti ka shtuar se problem mbetet edhe cilësia e keqe e ujit të pijshëm.

“Nuk dimë ça hamë, nuk dimë ça pimë/ Duhet të ndërhyjmë në psikologjinë e zonave të ndaluara. Duhet të bëjmë kujdes tek rrezet e diellit në verë. Duhet të bëjmë kujdes me ujrat e filtruara ose kur pimë çaj. Pjesa më e madhe e trupit tonë përbëhet nga uji.Edhe kur hamë ushqime të këqija, nëse uji është i pastër të ndihmon ta tretësh. Për çudi tre kryeqytetet me ajrin më të ndotur në Europë janë me popullsi shqiptare, Tirana, Shkupi dhe Prishtina”, tha Guri.