Paloka: ‘Nacionalizmi streha e fundit e Edi Ramës’

Akuza të rënda ka lëshuar mbrëmjen e sotme nënkryetari i PD-së, Edi Paloka ndaj Edi Ramës.

Me një reagim në Facebook, Paloka shkruan se Ramës i shkon për shtat shprehja: ‘Nacionalizmi eshte streha e fundit e maskarenjve’.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Paloka shkruan në faqen e tij në Facebook, se Rama mendon vërtetë se me vrasjen në Bularat mund të shpëtojë Tahirin, Gjushin, Ballën, e tufën e tij.

Reagimi i plotë i Edi Palokës në Facebook:

Rama eshte ilustrimi me i mire i shprehjes : ‘Nacionalizmi eshte streha e fundit e maskarenjve’.

Ka kaq kohe qe per te terhequr vemendjen nga skandalet qe po e mbysin, eshte gati te bej gjithçka.

Se fundmi, e jo per here te pare, ka marre pozicionin e nacionalistit.

Mendon vertete se me Bularatin dhe duke i fryre zjarrit te perplasjeve nacionaliste do shpetoje Tahirin, Gjushin, Ballen dhe gjithe tufen e zhgrryer ne krim qe ka rrotull vetes.

Kete strategji e ka ndjekur dhe me heret kur me retorike shterpe pa asnje vlere per shqiptaret u shit si nacionalist qe ‘po ju tregonte vendin grekerve’, pastaj e mbylli per tre nete rrjesht ne hotel Bushatin me Kotziasin.

Perfundimi i ‘nacionalizmit’ te Rames; ju falen Greqise mijera kilometra katrore det perfshi dhe zonat naftembajtese.

Ky eshte ‘nacionalizmi’ i vertete i Rames , kryeministrit qe po boshatis Shqiperine nga shqiptaret.