Hapën zjarr duke e lënë të vrarë ekstremistin grek, Berisha krah RENEA-s

Pas ngjarjes në Bularat të Gjirokastrës, ku si pasojë e përplasjes me forcat RENEA mbeti i vrarë ekstremisti grek, Konstantinos Kaçifa, ka reaguar ish-kryeministri Sali Berisha.

Në një postim në ‘Facebook’, Berisha i ka shprehur ngushëllimet familjes së viktimës, ndësa ka dënuar ashpër reagimet nga Atina, apo dhe Tirana që theksojnë se kjo vrasje është bërë për qëllime politike.

Postimi i plotë:

Deklarate per ngjarjen ne Bularat!

Te dashur miq, dje nje banor i Bularatit, anetar ne forcat e armatosura te Greqise ka hapur zjarr per motive ekstremiste edhe ndaj policise. Natyrisht ne çdo rast qe hapet zjarr drejt policise kesaj te fundit i lind e drejta ligjore te neutralizoj burimin e zjarrit.

Kur them te neutralizoje nenkuptoj me kete dorezimin e kriminelit qe hap zjarr, plagosjen e tij dhe se fundi edhe asgjesimin e tij kur dy te parat jane ta pamundura.

Pavaresisht aktit te denueshem qe vuri ne rrezik forcat e rendit, i shpreh ngushellime njerezore familjes se viktimes. Duke denuar disa reagime zyrtare te Athines por edhe te Tiranes, qe duan te perdorin rastin per qellime politike. Monsideroj te nevojshme nje hetim te plote dhe transparent te kesaj ngjarje.

Me kete rast bej thirrje per nderprejen e histerise primitive antishqiptare ne Athine dhe asaj antigreke ne Tirane, qe nuk i sherbejne as te vertetes dhe as bashkepunimit mes popujve dhe vendeve tona! sb