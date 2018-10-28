LEXO PA REKLAMA!

Zhduket 15-vjeçari në Lezhë, babai jep alarmin në Polici

Lajmifundit / 28 Tetor 2018, 21:30
Aktualitet

Një tjetër minoren është zhdukur nga banesa e tij në Lezhë.

Denoncimin e bënë babai i tij,

Sipas Policisë Vendore, mësohet se, D. M., vjeçe 51, banuese në fshatin Shenkoll, kallëzon se i është larguar nga banesa djali, shtetasi K. M., vjeç 15.

Komisariati i Policisë Lezhë

Më datë 27. 10. 2018, shtetësia D. M., vjeçe 51, banuese në fshatin Shenkoll, kallëzon se i është larguar nga banesa djali, shtetasi K. M., vjeç 15. Punohet për gjetjen e tij. Materialet u referuan në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lezhë, për vlerësim.

