Zhduket 15-vjeçari në Lezhë, babai jep alarmin në Polici
Lajmifundit / 28 Tetor 2018, 21:30
Aktualitet
Një tjetër minoren është zhdukur nga banesa e tij në Lezhë.
Denoncimin e bënë babai i tij,
Sipas Policisë Vendore, mësohet se, D. M., vjeçe 51, banuese në fshatin Shenkoll, kallëzon se i është larguar nga banesa djali, shtetasi K. M., vjeç 15.
Komisariati i Policisë Lezhë
Më datë 27. 10. 2018, shtetësia D. M., vjeçe 51, banuese në fshatin Shenkoll, kallëzon se i është larguar nga banesa djali, shtetasi K. M., vjeç 15. Punohet për gjetjen e tij. Materialet u referuan në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lezhë, për vlerësim.