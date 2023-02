“Vaksinim me ritme breshke”, gazeta gjermane sulmon ashpër Merkel: Jep dorëheqjen

Gazeta e njohur gjermane “Spiegel” bën fajtore Kancelaren Angela Merkel dhe Ministrin e Shëndetësisë për ritmet e ngadalta të vaksinimit të popullsisë kundër Covid-19

Spiegel duke i akuzuar dhe quajtur fajtorë për dështimin me vaksinat, kërkojnë që kancelarja, të japë dorëheqjen nga detyra e bashkë me të të largohet edhe ministri i Shëndetësisë.

Në fillim të pandemisë, Gjermania u vlerësua maksimalisht për masat e menaxhimit të krizës. Por më pas kur duhet që të ndërhyjë, erdhën problemet.

"Fillimisht kishte shumë pak maska, aktualisht vendi po ecën me ritëm breshke për vaksinimin," shkruan Spiegel duke bere thirrje për dorëheqjen e kancelares Angela Merkel dhe ministrit të Shëndetësisë, Jens Spahn. "Boll më. Në rastin e Merkel, një dorëheqje në mes të pandemisë do të sillte një krizë politike. Për shkak se zgjedhjet e përgjithshme janë afër, situata do vështirësohej. Por për ministrin e Shëndetësisë, dorëheqja nuk është problem," thekson revista.

Gjermania po ecën shumë ngadalë me vaksinimin, për shkak se vendosi të ndjekë skemat e BE-së për blerjen e dozave. Kritikat për Merkel vijnë në një kohë kur Britania e madhe e cila ndodhi një politikë të vetën, po ecën shumë shpejt me vaksinimin dhe është duke ulur me shpejtësi edhe shifrat e infektimit.