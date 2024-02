KPA vihet në lëvizje për rastin e Zaganjorit/ Kush vendos për fatin e kreut të Gjykatës së Lartë

Komisioneri Publik pak ditë më parë ankimoi vendimin e KPK për rikonfirmimin në detyrë të Kreut të Gjykatës së Lartë, Xhezair Zaganjori dhe kërkoi në KPA shkarkimin e tij.

Ndërkohë, në vijim të procedurave që duhen ndjekur, organi kolegjial ka caktuar me short trupën gjykuese që do të marrë në shqyrtim çështjen e Zaganjorit.

“Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 23/2018, datë 19.10.2018 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 46 datë 24.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Xhezair Zaganjori. Sot, në datën 23.10.2018, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes. Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon: kryesues: Albana Shtylla, relator: Rezarta Schuetz, anëtarë: Sokol Çomo, Luan Daci, Natasha Mulaj”, thuhet në njoftimin e KPA.

Tani mbetet vetëm të caktohet data për seancën gjyqësore, ku do të vendoset nëse kreu i Gjykatës së Lartë do të shkarkohet apo do të lihet në fuqi vendimi i KPK për rikonfirmim në detyrë, edhe pse janë konstatuar një sërë shkeljesh.