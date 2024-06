Paloka ka një pyetje për Ramën: Çfarë bëjë në Monte Carlo me Dakon dhe Fugen në Prill 2018

Nenkryetatri i Partisë Demokratike Edi Paloka në një shenim në facebook ka sjellë arsyet se pse nuk preken nga policia edhe Gjushi, Tahiri, Balla , Ahmetaj, Gjiknuri apo ndonje tjeter.

Ai në shenimin e tij në faqen në rrjetin social, ka shtruar edhe nje pyetje për politiken por në mënyrë të veçantëe për kreun e qeverisë.

“Çfarë bënin në Prill 2018 ,Edvin Rama, Vangjush Dako dhe Endri Fuga në aktivitetin vjetor të Yacht Club në Hotel Fairmont në MonteCarlo ?

Me çfarë statusi ishin këta, në takimin vjetor të njerit prej klubeve private më eksluzive te globit (anëtarët e të cilit janë milionerë dhe miliarderë ) në një nga hotelet e cilësuara si “ekstremisht luksoz” të një qyteti ekstremisht të shtrenjte si Monte Carlo ?

Ja postimi i plotë i Palokës në facebook:

Dikush me pyeti se pse Rama nuk e shet dhe Gjushin sic ben me te tjeret kur i cenohet interesi i tij.

Arsyeja kryesore eshte se Gjushi , Tahiri, Balla , Ahmetaj, Gjiknuri e ca te tjere, jane personazhet qe kane kryer dhe kryejne punet e pista per Ramen. Ata jane jo vetem nderlidhesit kryesore te Rames me krimin po dhe me milionat e parave. E per me teper, per shkak te kesaj lidhjeje, ata mbajne te gjithe skelete te Rames ne sirtaret e tyre.

Po mbase ju a shpjegon shqiptareve ky qe ja nxjerr koken Rama sa here eshte ne siklet, Fuga.

Pak kohe me pare ky komsomolasi “modern”, qe administron tregun e mediave per shefin e tij, deklaronte se “te thuash qe Rames i pelqejne parate dhe luksi eshte cmenduri”...?

Mos nxitoni te bertisni “shpifje” se ka edhe me...