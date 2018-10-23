Nënë për herë të parë, Almeda Abazi rrëfen emocionet e para të pritjes së ëmbël
Lajmifundit / 23 Tetor 2018, 13:24
Showbiz
Ndryshe nga bukuroshet shqiptare që klur janë në muajt eparë të shtatzënisë kërkojnë ta mbajnë të fshehtë, Almeda Abazi ka konfirmuar lajmin e shtatzënisë.
Bukuroshja shqiptare është në pritje të ëmbël me fëmijën e saj të parë me bashkëshortin, Tolgahan Sayisman.
P
ër revistën “Who”, Almeda është shprehur se është shumë e lumtur dhe si besimtare e devotshme që është, falenderimet e para ia dedikon Zotit.