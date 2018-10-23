LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Nënë për herë të parë, Almeda Abazi rrëfen emocionet e para të pritjes së ëmbël

Lajmifundit / 23 Tetor 2018, 13:24
Showbiz

Ndryshe nga bukuroshet shqiptare që klur janë në muajt eparë të shtatzënisë kërkojnë ta mbajnë të fshehtë, Almeda Abazi ka konfirmuar lajmin e shtatzënisë.

Bukuroshja shqiptare është në pritje të ëmbël me fëmijën e saj të parë me bashkëshortin, Tolgahan Sayisman.

P

ër revistën “Who”, Almeda është shprehur se është shumë e lumtur dhe si besimtare e devotshme që është, falenderimet e para ia dedikon Zotit.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion