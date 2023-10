Modriç dhuratë speciale për politikanin shqiptar

Luka Modriç po kalon vërtet një moment të artë në futboll teksa shumë nuk ngurrojnë ta quajnë lojtari më i mirë në botë.

E kështu e ka quajtur edhe numri një i Partisë Demokratike të Kosovës, njëherësh kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli i cili ka marrë edhe një dhuratë speciale nga kroati.

Veseli ka postuar një foto në Facebook ku shkruan:

Ndjenjë shumë e mirë të kesh një dhuratë si kjo, me dedikim personal nga futbollisti më i mirë në botë.”

Epo, me sa duket Modriç ia shpërbleu admirimin politikanit shqiptar, megjithëse me shumë gjasë Veseli nuk e ka pasur të vështirë kontaktin me kroatin.