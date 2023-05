Vijojnë akuzat, Taulant Balla trafik prostitucioni në vendet fqinje

Ish-kryeministri Sali Berisha referuar qytetarit digjital ka vijuar akuzat ndaj kreut të Grupit Parlamentar Taulant Balla.

Në një status në profilin e tij “Facebook”, Berisha shkruan se Balla është ndaluar nga oficerë të vendeve të tjera fqinje për trafik të skllevërve të seksit.

Më tej ish-Kryeministri shkruan se ambasada e Shqipërisë ka mundësuar procedura lehtësuese për trafikimin e vajzave moldave gjatë viteve që, vetë Balla ka studjuar në Rumani.

Më poshtë postimi i plotë i Berishës:

Balla akuzohet perseri se eshte marre edhe me trafik prostitucioni!

Te dashur miq, burime diplomatike kane informuar ne momentin e marrjes se Taulant Begos/Yaris etj etj, keshilltar ne kryeministri per marredheniet me trafikantet, se ai eshte ndaluar nga polici te vendeve te tjera fqinje per trafik te sklleverve te seksit. Kurse qytetari dixhital denoncon perdorimin e ambasades se Shqiperise per procedura lehtesuese per trafikimin e vajzave moldave gjate viteve qe ka studjuar ne Rumani.

Lexoni mesazhin e tij! sb

pershendetje doktor berisha, te uroj shendet...jam nje qytetar i thjeshte ( kam families ne rumani bukuresht, edhe kam pasur te bej me ambasaden shqiptare shqiptare ne rumani per dokumente te ndryeshme...nderkaq nje punonjese e ambasades me ka treguar se Taulant Balla ka bere nje shume te konsiderueshme garancish per femra moldave ne ambasaden shqiptare ne rumani.,gjat kohes kur ai ka qene student ne IASI Qytet ne rumanine verilindore, saqe edhe vete ish ambasadori ka ngel i cuditur nga kjo gje...behet fjale ne vitet kur Taulant balla ka qene ne universitet ne Iasi 1994_...rrespekte doktor Berisha je gjigand