Lëkundet vendi, disa tërmete brenda pak orësh

Lajmifundit / 21 Tetor 2018, 17:04
Aktualitet

Në orët e para të mëngjesit IGJEUM ka raportuar një tërmet në Roskovec dhe në mesditë janë raportuar dy lëkundje në Korçë.

Në juglindje të venditnë orën 12:36 lëkundje me magnitudë 2.4 ballë të shkallës rihter janë ndjerë 16 km në jugperëndim të Korçës.

Tre minuta më pas në orën 12:39 një tjetër tërmet me magnitudë 3.3, 1 km larg nga Maliqi.

Fatmirësisht nga tërmetet nuk ka të lënduar dhe as dëme materiale.

