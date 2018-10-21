Lëkundet vendi, disa tërmete brenda pak orësh
Në orët e para të mëngjesit IGJEUM ka raportuar një tërmet në Roskovec dhe në mesditë janë raportuar dy lëkundje në Korçë.
Në juglindje të venditnë orën 12:36 lëkundje me magnitudë 2.4 ballë të shkallës rihter janë ndjerë 16 km në jugperëndim të Korçës.
Tre minuta më pas në orën 12:39 një tjetër tërmet me magnitudë 3.3, 1 km larg nga Maliqi.
Fatmirësisht nga tërmetet nuk ka të lënduar dhe as dëme materiale.