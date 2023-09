Rama: Bastet dhe kazinotë do t’i lejojmë vetëm në zonat turistike dhe hotelet me 5 yje

Kryeministri Edi Rama ka vendosur të flasë sot për të gjitha. Nga studioja e emisionit “Dritare”, në News24 shefi i ekzekutivit i vendosur në mes të stuhisë, mes akuzave të shumta pas çdo deklarate apo nisme nga opozita, ka sqaruar disa prej tyre. Ai e ka nisur me vendimin për mbylljen e basteve online.

Kryeministri deklaroi i prerë se nuk do ketë më baste në asnjë vend. Ai tha se do mbyllen të gjitha dhe do të lejohen vetëm në zonat turistike dhe në hotele me 5 yje.

Keni deklaruar edhe më parë për mbylljen e lojërave të fatit. Këtë herë mundeni t’i mbyllni të gjitha?

Kjo ka qenë një përpjekje e nisur më parë e cila u materializua në një tentativë në parlament për kazinotë elektronike. Në atë kohë nuk u diskutua për bastet por kazinotë elektronike. Atë kohë dështoi. Nuk u fut menjëherë por sot e ka. Ka pasur disa interpretime për këtë jo do ikin nga qendra do shkojnë në periferi. Do mbyllen të gjitha dhe do ketë të tilla vetëm në zona turistike dhe në hotele me 5 yje. Do ikin nga kudo. Është një mortje që është kudo.