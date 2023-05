Sot vjen Nikos Kotzias, ministri i Jashtëm i Greqisë nesër takon krerët e politikës shqiptare

Ministri i Jashtëm i Greqisë, Nikos Kotzias do të mbërrijë sot në Tiranë, ndërsa nesër do të zhvillojë takimet me zyrtarët e lartë të shtetit shqiptar.

Sipas axhendës, Kotsias do të mbërrijë në Tiranë sot në orën 19:15, ndërsa takimin e parë do ta zhvillojë nesër me homologun Bushati në orën 10:30.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Në orën 12:00 ministrit i Jashtëm grek do të takohet me kryeministrin Rama, ndërsa në orën 14:40 me kryeparalmentarin Meta.

Në orën 15:30 Kotsias ka parashikuar një takim em Presidentin Nishani dhe takimet do të mbyllen me kreun e PD, Lulzim Bashan ë orën 16:40.