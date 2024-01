Goditja e Strazimirit në Kuvend, deputetja e PS ndryshon dëshminë në gjyq

Gjykata e Lartë ka zhvilluar sot seancen e radhës në ngarkim të dy deputeteve socialistë Arben Ndoka dhe Pjerin Ndreu, të akuzuar për dhunë fizike për shkak të detyrës ndaj kolegut të Partisë Demokratike, Gent Strazimiri.

Në Gjykatë sot është dëgjuar me cilësinë e dëshmitares, deputetja socialiste, Klodiana Spahiu. Në seancën e zhvilluar me dyer të mbyllura mësohet se Deputetja Spahiu ka konfirmuar faktin se e ka parë Deputetin, Arben Ndoka që ka goditur Strazimirin, ndërsa nuk ka dëgjuar fjalët që kanë shkëmbyer me njëri – tjetrin. Ajo deklaroi se nuk ka parë tjetër konflikt duke iu referuar goditjes së Strazimirit nga Deputeti, Pjerin Ndreu. Në këtë pikë ka ndërhyrë Prokurori, i cili i ka kujtuar Deputetes se në dëshminë e dhënë gjatë hetimeve ajo ka pranuar se i ka parë të dy rastet e goditjes së Deputetit Strazimiri.

Faktin e tregojnë edhe pamjet e bëra tashmë publike ku duket qartë se Spahiu është pranë Strazimirit dhe në momentin që ai goditet nga Ndreu ajo largohet drejt sallës plenare. Seanca është mbyllur vetëm me dëshminë e Eduard Halimit, pasi nuk janë paraqitur as dy të pandehurit, Ndreu dhe Ndoka dhe as deputetët dëshmitarë Parid Cara dhe Armando Prenga. Për Deputetin demokrat, Eduard Halimi kjo është një tentativë për zvarritjen e procesit.