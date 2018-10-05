LEXO PA REKLAMA!

Bie nga kati i dytë fëmija 3-vjeçar në Tiranë

Lajmifundit / 5 Tetor 2018, 17:43
Aktualitet

Në fëmijë ka rënë nga kati i dytë në Tiranë.

Burimet e Policisë vendore bëjnë të ditur se, fëmija 3-vjeçar ka qenë duke luajtur, kur ka rënë. Mësohet se ai ndodhet në gjendje të rëndë në spital.

Komisariati i Policisë Nr. 5

Më datë 04. 10. 2018, në rrugën “Marije Kraja”, duke luajtur, është rrëzuar nga kati i dytë i banesës, fëmija e mitur A. I., vjeçe 3, e cila ndodhet në spital, nën kujdesin e mjekëve. Materialet u referuan në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, për ngjarje aksidentale.

