Kapja e 7 kuintalë lëndë narkotike në Bari, Policia: Ishte i kohës së Tahirit

Policia e Shtetit zgjedh një “justifikim origjinal”, për 7 kuintalët e kanabisit që “çanë detin” përsëri dhe u bllokuan në Itali. Në një reagim zyrtar, Policia e Shtetit ia faturon drogën,“kohës së Saimir Tahirit”.

“Hetimi që ka filluar në vitin 2016 ka sjellë në goditjen e dy rasteve të trafikimit me gomone në muajin tetor 2016. Gomonet e nisura nga Pulia me shtetas italianë në bord, dyshohet se ishin ngarkuar në Shqipëri në atë periudhë”, është justifikimi ‘me ngecje” i Policisë së Shtetit.

Deklarata e Policisë

Sot më datë 4 tetor 2018, Karabinierët e Barit të drejtuar nga Drejtoria e Rrethit Antimafia (DDA) e Barit kanë ekzekutuar disa urdhër arreste në kuadër të operacionit "Velluto" për shkatërrimin e një grupi kriminal italian që operonte në fushën e trafikimit të narkotikëve në zonën e Pulias.

Grupi kriminal me eksponentë edhe të organizatës mafioze "Sacra Corona Unita" përbëhej nga shtetas italianë dhe në urdhër arrestet e sotme nuk ka asnjë shtetas shqiptar të përfshirë.

Policia e Shtetit është në kontakt të pandërprerë me të gjithë partnerët në lidhje me shkëmbimin e informacioneve që kanë të bëjnë me grupe kriminale apo individë, pavarësisht kohës kur ata kanë kryer veprën penale, me qëllim dokumentimin e plotë të veprimtarisë kriminale dhe goditjen e tyre.