Ja si shërben rrushi për të humbur 2 kg në javë
Rrushi është një nga frutat më të ‘famshëm’ të shtatorit.
Të gjitha shtëpitë që kanë vreshta, qoftë edhe pak, gjatë këtyre ditëve, mbajnë pak erë rrush të fermentuar sepse është pikërisht koha për të zier rakinë apo për ta bërë rrushin verë!
Mirëpo, nuk përdoret vetëm për këto…Sigurisht që nëse keni dëshirë mund t’ia varni dietës e të deheni sa të doni, por ne kemi menduar që me rrushin që keni të bëni një dietë pastruese!
Thuhet se rrushi është frut me shumë sheqer por në fakt ka edhe shumë vlera ushqyese, ka mjaft ujë në përbërje dhe konsiderohet si detoksifikues.
Kaliumi dhe natriumi që përmban rrushi na bënë më të bukur. Dieta e rrushit ju lejon të humbni deri në 2 kg në një javë. Që të përfitoni sa më shumë, hani rreth 500 gr rrush në ditë.
Shpërndajeni marrjen e tij në 6 vakte. Çdo vakt I varfër në kalori të tjera gjatë kësaj diete 1 javore, (karbohidrateve e proteinave), duhet të përfundojë me rrush ndërsa mesvaktet duhet të jenë lëng I shtrydhur rrushi ose frut I freskët.