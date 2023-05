“Ali po më mbysin”, i biri bën rrëfimin rrëqethës: Si e gjetëm nënën në greminë

Bllokimi i një rruge është bërë shkak për një konflikt që përfundoi me plagosjen e rëndë të një gruaje 55-vjeccare nga kunati i saj. Djali i të plagosurës tregon se, xhaxhai të gjithë këtë e bën për të privatizuar depozitën e ujit dhe pyllin shtetëror.

Një konflikt që vazhdon prej 5 vitesh mes dy vëllezërve që jetojnë në Manzë të Durrësit, të cilit gjykata i dha zgjidhje një ditë më parë për pak sa nuk është kthyer në tragjedi. Mesditën e sotme Medi Koleci, bashkë me djemtë e bashkëshorten e tij kanë masakruar me sëpatë kunatën, 55-vjeçaren Qefsere Koleci, duke i shkaktuar plagë në të gjithë trupin, por më të rënda në kokë.

Por pse ka ndodhur kjo ngjajre? Djali i saj, Eltoni në një prononcim ekskluziv për gazetarin e Report TV, Driçim Caka tregon të gjithë konfliktin me familjen e xhaxhait dhe si ata kanë dhunuar e hedhur në një kanal nënën e tij, duke i marrë edhe celularin që të mos kontaktonte me njeri.

Ka mjaftuar një moment, kur nëna e tij ka thirrur për ndihmë xhaxhain e madh Aliun, siç tregon Eltoni që xhaxhai i tij, Mediu me djemtë e bashkëshorten të iknin nga toka ku po dhunonin nënën e tij. “E gjetëm në kanal nënën të mbuluar me gjak. I kishin marrë dhe telefonin xhaxhai me djemtë e gruan e tij”.

Familja e gruas së dhunuar prej 5 vitesh endej dyerve të gjykatës për të gjetur drejtësi, pasi kunati i saj kishte zaptuar një rrugë shtetërore tek e cila Qefserja e familja e saj kalonin prej 22 vitesh për të shkuar në tokën e tyre. Djali i saj Eltoni tha se Bashkia e Durrësit ju dha atyre të drejtë dhe IKMT-ja ndërhyri për të hapur rrugën, pork y veprim ka inatosur xhaxhain e tij e familjarët. Në shenjë hakmarrje ata kanë dhunuar sot 55-vjeçaren.

Intervista e plotë

Çfarë ka ndodhur me nënën tuaj? Dje ka ardhur drejtoria e INUK për të hapur rrugën 200 vjeçare për të shkuar tek prona jonë. Kam kaluar për 22 vite në atë rrugë ma ka dhënë të drejtën bashkia dhe Edi Rama që ajo të hapet. Pas urdhrit ka ardhur dje drejtori i INUK dhe e ka hapur. Medi Koleci xhaxhai im bashkë me gruan e kundërshtuan hapjen e rrugës, ata u arrestuan dje për kundërshtin. Është hera e dytë që hapet kjo rrugë, por këta njerëz shoqërohen e lihen të lirë pastaj.

Çfarë ka ndodhur më pas? Nëna ka shkuar në pronën e vetë këtë mëngjes. Ka qënë brenda pronës së saj, në ato momente nga inati që është hap rruga Mediu me djemtë dhe bashkëshorten kanë shkuar dhe e kanë dhunaur me sëpatë nënën time…Momenti I fundit pasi e kanë dhunuar nëna ime ka bërtit “O Alit po më mbysin”. Në moemntin që ka bërtit nëna ime ata janë larguar. Kanë parë që po shkonte xhaxhai i madh dhe janë larguar. Ata e kanë rrahur dhe e kanë lënë si të vdekur e kanë hedhur në një grminë në ferra dhe të gjakosur, i kanë marrë dhe celularin. E ka gjet aty xhaxhi me babin dhe motrën dhe e kanë dërguar në Durrës. Unë nuk isha aty, isha në punë. Urgjenca e Durrësit e pa gjendjen e saj të rëndë dhe e dërguan në Tiranë.

Si është gjendja e saj shëndetësore? Asnjë lloj shprese nuk i japim për dëmtimin që ka në kokë. Presim të vijnë mjekë më të mirë për ta future në operacion.

Ju akuzoni xhaxhain tuaj për këtë që ndodhi? Akuzoj xhaxhin tim Medi Koleci 61-vjeç bashkë me Algert Kolecin 32-vjeç, bashkë me Admir Kolecin 28-vjeç, bashkë edhe me bashkëshorten e xhaxhait Shqipe Kolecin se kanë dhunuar për vdekje një nënë 55-vjeçare. I bëj thirrje policisë, kush ka qënë ai prokuror që e kanë liruar xhaxhin tim? Dua drejtësinë time, se ai person i korrupton njerëzit me lekë.