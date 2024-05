Mavraj ndërron skuadër, kryen testet mjekësore

Mbrojtësi shqiptar Mërgim Mavraja sot do të kryen testet mjekësore tek Hamburgu, raportojnë mediat gjermane.

Reprezentuesi i Kombëtares shqiptare, është larguar nga Kelni dhe tashmë lojtari është pjesë e Hamburgut, një tjetër klub i madh gjerman.

Mavraj ka treguar performancë të shkëlqyer në pjesën e parë të garave të këtij edicioni në Bundesligën gjermane.

Siç shkruajnë mediat gjermane, Mavraj pasi të kryen testet mjekësore do të firmos kontratën me Hamburgun e vlefshme deri në vitin 2019, ndërsa thuhet se lojtari do të përfitojë 1.8 milionë euro në vit.