Federata e Spanjës kundërshton La Ligën: Girona-Barcelona nuk luhet në SHBA

Ende nuk dihet nëse ndonjë ndeshje e La Ligës do të luhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Federata Spanjolle e Futbollit i ka dërguar një shkresë paraditen e kësaj të premteje La Ligës, për t’i komunikuar që nuk lejon zhvillimin e ndeshjes së javës së 21-të, Girona-Barcelona, në Miami më 27 janar.

RFEF shpjegon se as UEFA dhe as FIFA nuk e mbështesin këtë ide, që edhe qeveria spanjolle nuk e sheh me sy të mirë. Qëndrim të kundërt kanë mbajtur edhe Shoqata e Futbollistëve në Spanjë. E njëjta shkresë do t’u dërgohet edhe UEFA-s dhe FIFA-s, për t’i mbajtur në dijeni të plotë rreth kësaj situate.

Presidenti i Ligës së Futbollit, Javier Tebas, është shprehur se informimi i institucioneve ndërkombëtare të futbollin nuk mund të jetë argument për të anuluar zhvillimin e kësaj ndeshjeje në SHBA.