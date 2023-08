Këngëtares së famshme i del situata nga duart teksa e prekin në këtë pjesë

Ju ka ndodhur ndonjëherë që të gjendeni pak ngushtë, në ndonjë situatë të caktuar, kur jo gjithçka ka shkruar ashtu si ju keni dashur?

Ndoshta po, ndoshta jo, por ja që për Fjolla Morinën një situatë e papritur ka ndodhur.

Këtë e ka treguar vetë këngëtarja teksa ka postuar në foto në Instastory, teksa shihet dora e një femre ti ketë prekur gjoksin.

“Kuku qyqjaaaa”, shkruan Fjolla si mbishkrim të fotos së postuar.

Me siguri Fjolla e ka marrë goxha me sportivitet këtë situatë teksa ka vendosur që ta ndajë këtë moment me të gjithë ndjekësit e saj në Instagram.