Coca Cola pritet të prodhojë pije me përmbajtje kanabisi

Konfirmohet interesimi i Coca-Cola's për të prodhuar pije që përmbajnë kanabis. Raportohet se Coca-Cola është në bisedime me prodhues të kanabisit me bazë në Kanada, për të bërë pije me përmbajtje të marijuanes.

Interesi per kete pije lidhet me arsyetimin për të zbutur dhimbjen dhe inflamacionet e mundshme të konsumatorit.

Në internet qarkullon edhe kjo fotografi e Coca Colas e vitit 1880, ku thuhet se kishte përmbajtje te kokainës e cila është dhënë vetëm me udhëzim të mjekut, në raste kur pacientët kishin dhimbje.