Mësuesi sulmon Ramën: Mirë celularët po hallet e tjera që ka arsimi?

Problematikat e shumta të arsmit, e lidhur kjo edhe me urdherin e fundit të Ramës për heqjen e cenularëve nga shkolla dhe administrate, ishin në qendër të një denoncimi nga një mësues I cili I ka shkruar ish – Kryeministrit Berisha.

Ja postimi i plotë i ish-Kryeministrit

Mesuesit kunder Kallam Deshtakut qe mashtroi per rritjen e rogave dhe drejton vendin me ERTV! sb

Lexoni mesazhin e mesuesit dixhital.

Denoncohen mashtrimet e Kallam Deshtakut:

Per rritjen e rrogave te mesuesve

Transportin falas

Sistemin korruptiv me drejtoret

Ndalimin e celulareve

“Pershendetje doktor Berisha,dua te ndaj me ju shqetesimin ne nismen e kryemimistrit per celularet e mesuesve ne shkolla dhe ne institucione te tjera.

1-Qe keqperdoret celulari ne pune jam koshient.

2-Cdo punonjes i administrates mund te jete dhe prinde dhe qofte large na semuren dhe femijet.

3-Ka pasur plot raste kur na jane semure nxenes dhe na eshte dashur ky telefon per njoftimin e policise dhe te ambulances.

4-Pa politike me shume ne perdorim ato telefona dhe ne pune me se shumti I perdorin punonjesit e rilindjes dhe i kam fante jo teori.

5- Mendon ky zoteria se ky eshte problemi i arsimit apo ka plot halle te tjera. Nxenesve shqiptare bashke me studenteve keto zoterinjte tju sigurojne libra dhe trasport falaaaaaasss. Tju ofroje ambiente pa myke. Institucioneve shqiptare tju ofroje drejtues intelektuale e jo drejtues te rilindjes.

Ky reklamon me buke shkollen e drejtorave ne arsim, per drejtora flet per te rilindjes qe nje pjese i ka te paafte dhe nje pjese qe ne cdo mesues ushtrojne presion per dhuraten e rradhes( leke, rroba, 300€ apo parfume) Mbi cbaza i mer ky njeri kto sisma? Pse nuk mer nisma ekonomike per kete vend sic u bene para 2013 me rruge e me rroga?

Pse nuk mer nisma per rrogat e kishte ne korrik dhe e anulloje ngritjen e pagave megjithese Ishte e turpshmeee me 5 leke? E di ky zoteria pse po mbyllen kaq shkolla ne kete vend dhe kush eshte arsyja? Emigracioni dhe vrasja e shpreses qe ky i beri vendit dhe po ja ben me rilindjen e tij. Vendi nuk drejtohet nga ERTV.

Kam pasur Shprese qe ne PS ka intelektuale por ky i shkaterroi. Kam shume per te thene se ske ku ta kapesh kete model qeverisje rilindje por per momentin kaq mjaftone. Per momentin dua te qendroje anonime. Suksese kete vit shkollore te gjithe nxenesve dhe mesuesve. Faleminderit.”