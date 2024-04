Deputeti i PD nxjerr mashtrimin: S`ka Air Albania, Rama mburret me avionët turq

Deputeti i PD Endri Hasa ka denoncuar ate qe e cileson mashtrim te kryeministrit me avionet e Air Albania te cilet sipas tij jane ne fakt avionet e Turkish Airlines.

Ja postimi i deputetit ne rrjetet sociale: Vettingu ne politike e ka shfazuar Edi Ramen!

Mashtron shqiptaret, keqperdor studentet, jep shfaqje me nje kompani qe nuk eshte e licensuar per fluturim me kodin shqiptar.

Sot nga Rinasi ne oren 8.30 nuk u nis asnje avion i Air Albania, sic genjeu Edi Rama. Per shfaqjen qesharake te kryeministrit ne hall u perdor kompania “Turkish Airlines” TK6888.

Te dhenat online nga aeroporti i Rinasit tregojne se ky eshte nje fluturim shtese i Turkish Airlines, sepse Air Albania nuk ekziston pervecse ne reklamen luksoze te Edi Rames.

Vettingu i politikes do ta fluturoje Edi Ramen nga zyrat e shtetit, qe i perdor per te vjedhur, mashtruar dhe sunduar shqiptaret!

#vettingpavonese