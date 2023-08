3 mijë mësues në Pallatin e Kongreseve, analisti: Rama po jep leksion kundër dijes!

Pas mbledhjes së 3 mijë mësuesve në sallën e Pallatit të Kongresëve nga kryeministri Edi Rama, ka reaguar edhe analisti i njohur Afrim Krasniqi. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Krasniqi shprehet se Rama po abuzon me pushtetit dhe kjo mbledhje ishte qartazi një leksion kundër dijes.

“Starti i nisjes së shkollës: 3000 mësuese thirren me urdhër për të asistuar dhe duartrokitur kryeministrin në një monolog mbi veten, celularët, librat dhe shenimet me ata që kanë votuar kundër. Mesazh / gjetje e gabuar, arrogante, abuzuese me pushtetin dhe leksion kundër dijes”, shkruan Krasniqi