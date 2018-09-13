Zhgënjehen turistët e huaj, vetëm 10 % do rikthehen në Shqipëri, arsyet
Vetëm 10% e turistëve nga Evropa qendrore dhe 4% nga vendet nordike kanë deklaruar se mund të kthehen sërish në Shqipëri për pushime.
Ky është rezultati nga anketimet e kryera prej operatorëve turistikë, të cilët kanë sjellë këta turistë në vendin tonë.
Kreu i unionit të operatorëve turistik, Rrahman Kasa deklaron se janë disa problematika të hasura gjatë këtij sezoni ndër të cilat infrastruktura e dobët turistike, shërbimi jo cilësor por edhe mjedisi i ndotur.
I njëjti shqetësim është ngritur edhe nga kryetari i shoqatës së Hotelierëve Zak Topuzi i cili shprehet për SCAN se këto problematika zhvlerësojnë paketën shqiptare për turizmin.
Topuzi renditi si shqetësim edhe mungesën e menaxhimit të territorit të plazheve si dhe atë të resorteve.
Operatorët kërkojnë ndërhyrje të pushtetit qendror por edhe atij lokal për të eliminuar pengesat që sjellin mungesë të ardhurash në sektorin e turizmit.