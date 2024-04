Reduktoni inflamacionin me këto 6 bimë “magjike”

Megjithëse në dukje kanë pak të përbashkëta, sëmundja e Crohn, nivelet e larta të kolesterolit, presioni i lartë i gjakut dhe astma kanë të gjitha një tipar të përbashkët: ato mund të shkaktohen ose përkeqësohen nga inflamacionet.

Dhe ndërkohë që inflamacioni nganjëherë mund të jetë i mirë , psh kur ndihmon trupin tuaj të luftojë një infeksion, për shembull – inflamacion kronik mund të sjellë probleme afatgjata shëndetësore. Në fakt, hulumtimet kanë treguar se inflamacioni është në rrënjën e shumicës së sëmundjeve.

Një stil i ulët jetese, stresi dhe faktorët e mjedisit mund të kontribuojnë në inflamacion, por një nga faktorët kryesorë dhe më të këqij është një dietë e varfër. Për fat të mirë, ushqime të caktuara janë natyrisht anti-inflamatore dhe ngrënia e tyre mund të ndihmojë në reduktimin e dëmeve të mëparshme.

Pra cilat ushqime duhet të shtoni në listën tuaj të blerjeve?

1.Perimet me gjethe jeshile

Ka një arsye që këto ushqime të fuqishme janë në pothuajse çdo listë të shëndetshme ushqimesh. Zarzavatet me gjethe janë të mbushura me antioksidantë që mund të ndihmojnë në rikthimin e shëndetit në nivelin qelizor, në një sërë vitaminash dhe flavonoidë të fuqishëm antiinflamatorë. Një filxhan spinaq, për shembull, është i ngarkuar me dyfishin e dozës së rekomanduar ditore të vitaminës K, që ndihmon në mbrojtjen e qelizave ndaj stresit oksidativ.

2.Boronicat

Quercetin është një antioksidant i fuqishëm që ndihmon në luftimin e inflamacionit dhe është i shquar në boronica. Në fakt, boronicat janë plot me antioksidantë. Një studim zbuloi se frutat e vogla të ndritshme jo vetëm që mundën manaferrat dhe luleshtrydhet për të pasurit antioksidantë më të mirë, por gjithashtu kishin më shumë lloje antioksiduesësh, duke siguruar një gamë të gjerë të mbrojtjes anti-inflamatore çdo herë që hani një grusht.

3.Ananasi

Ananasi është plot me bromelain, një enzimë ndihmon tretjen e ushqimit dhe ndihmon në rregullimin e përgjigjes imune të trupit tuaj, në mënyrë që të mos reagojë me inflamacion të panevojshëm. Bromelain gjithashtu kontribuon në shëndetin e zemrës duke luftuar mpiksjen e gjakut dhe mbajtjen e trombociteve të gjakut nga ndërtimi përgjatë mureve të enëve të gjakut, të cilat janë të njohura për shkaktimin e sulmeve në zemër dhe goditjet në tru. Frutat tropikale janë gjithashtu të mbushura me minerale dhe vitamina, duke përfshirë vitaminën C, mangan dhe kalium plus një shumëllojshmëri të antioksidantëve.

4.Salmoni i egër

Salmoni është një tjetër ushqim që gjithmonë e bën listën ushqimore më të mirë. Salmon është një burim i frytshëm i omega-3, një lloj yndyre e shëndetshme për zemrën, lëkurën dhe shëndetin e trurit. Omega-3 janë të ngarkuar me substanca anti-inflamatore dhe mund të ofrojnë lehtësim të vazhdueshëm për inflamacion dhe madje të zvogëlojnë nevojën për medikamente anti-inflamatore. Dhe për shkak se zvogëlojnë inflamimin, omega-3 janë të njohur për të ndihmuar në reduktimin e sëmundjeve kronike si artriti dhe sëmundjet e zemrës.

Është e rëndësishme të dihet se salmoni i egër ndryshon gjerësisht nga salmoni i kultivuar.

5. Farat liri dhe chia

Këto fara të vogla janë të ngarkuara me vitamina dhe minerale, por ato janë gjithashtu një burim i shëndetshëm i acideve yndyrore esenciale si omega-3 – një burim i dobishëm alternativ nëse nuk hani mish.

Farat Chia ndihmojnë në inflamimin e kundërt, rregullojnë nivelet e kolesterolit dhe presionin e ulët të gjakut, duke i bërë ato të shkëlqyera për zemrën tuaj. Ata janë gjithashtu plot acid linoleik, një acid yndyror që ndihmon trupin të absorbojë më mirë yndyrnat e vitaminave A, D, E dhe K.

Dhe përfitimet e farave të jlirit anë po aq mbresëlënëse. Ata janë të mbushur me polifenole, të cilat ndihmojnë në mbajtjen e probiotikëve (baktereve të mira) që rriten në zorrë dhe eliminojnë majatë në trup. Janë gjithashtu një burim i mirë i lignans , antioksidantë që janë të njohura për promovimin e shëndetit qelizor dhe të tyre anti-plakje.

6.Shafrani i Indisë (Tumeriku)

Shafran i Indisë nuk është saktësisht një ushqim, por një erëz fantastike. Erëza e ndritshme portokalli është përdorur për mijëra vjet dhe hulumtimet e tanishme tregojnë se përfitimet shëndetësore të shafranit mund të jenë në fakt medikamente rivale.

Curcumin, përbërës aktiv në shafran është një agjent i fortë anti-inflamator. Është gjetur të jetë më efektive se sa aspirina dhe ibuprofeni në reduktimin e inflamacionit pa rrezikun e shëndetit.

Është gjithashtu efektive në ngadalësimin dhe parandalimin e mpiksjes së gjakut dhe shafranët janë duke u hulumtuar edhe si një mënyrë për të luftuar sëmundjen e Alzheimerit. /Neps