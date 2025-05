Femrat e këtyre 3 shenjave horoskopi i tmerrojnë meshkujt

Të gjithë shenjat e horoskopit kanë cilësitë e tyre me të mirat dhe mangësitë. Sipas astrologoëve femrat që i përkasin shenjave të Binjakëve dhe Akrepit, janë femra inteligjente, të guximshme dhe me qëndrimin e tyre ua fusin frikën meshkujve deri në palcë.

Dashi

Shpesh thuhet se ato nuk kanë “qime në gjuhë” sepse nuk kanë frikë të thonë atë që mendojnë dhe kanë një karakter të fortë. Nëse djali me kujdes i kërkon ata “çfarë është e gabuar”, ai mund të presë përgjigjen më të ashpër, por të sinqertë.

Binjakët

Nëse ju jeni të rrethuar nga femrat e kësaj shenje të horoskopit, atëherë ju e dini që ata duan të jenë në qendër të vëmendjes, të kenë vendimin kryesor pothuajse në gjithçka. Të gjitha këto karakteristika mund të jenë një shtesë në sfera të ndryshme të jetës, kryesisht në biznes, dhe disa njerëz thjesht kanë frikë prej saj.

Akrepi

Me ta, meshkujt ‘macho’ thjesht nuk kanë shans. Sepse ato janë në gjendje vetëm me një shikim të shkatërrojnë mburojën e paprekshme të një “super heroi” dhe e bëjnë që të harroj krenarinë dhe egon mashkullore. Me të nuk ka diskutim, sepse ajo gjithmonë ka argumente të forta dhe të pakundërshtueshme në duart e saja. Ajo është një grua-dragua.