Zgjatja e sanksioneve mbi Rusinë, reagon ashpër Kremlini zyrtar, shkatërron mollët shqiptare, por jo vetëm...

Pasi Shqipëria iu bashkua vendeve të BE, por jo vetëm për zgjatjen e sanksioneve mbi Rusinë, ka reaguar kjo e fundit. Autoritetet e kontrollit ushqimor në këtë vend ndërmorrën një operacion për shkatërrimin e një sasie mollësh të embarguara nga disa vende përfshi dhe Shqipërinë

.Ky operacion u morr kaq seriozisht nga Kremlini zyrtar sa për shkatërrimin e tyre u angazhuan punonjësit e Byrosë Federale të Sigurisë, të trajnuar për të eliminuar terroristët.Mediat ruse shkruajnë se “Operacioni special” u zhvillua në rajonin e Rusisë, Sverdlovsk, ku oficerët e agjencisë federale ruse për kontrollin e të drejtave të bujqësisë dhe konsumatorit kërkuan ndihmë nga FSB për të tërhequr dhe më pas të shkatërronin rreth 80 kilogramë mollë të sanksionuara.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Grupi i mollëve që peshonin rreth 77 kilogramë u kap në një dyqan perimesh në qytetin e Jekaterinburgut. Mollë u tërhoqën menjëherë nga shitja, sipas udhëzimeve. Më pas, ato u morën jashtë qytetit, ku u shkatërruan dhe u groposën.

“Operacioni i posaçëm” u krye në përputhje me dekretin e Putinit “Për masat e veçanta ekonomike për të siguruar sigurinë e Federatës Ruse”, si dhe në përputhje me dekretin e qeverisë ruse që ndalon importimin e produkteve ushqimore nga Bashkimi Evropian , Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Australia, Norvegjia, Ukraina, Shqipëria, Mali i Zi, Islanda dhe Lihtenshtajni. Rusia i mori këto masa disa vjet më parë në përgjigje të sanksioneve anti-ruse.Operacioni I shkatërrimit të mollëve nuk është I vetmi në kuadër të embargos ruse. Disa vite më parë autoritetet këtu dogjën në furra djath me origjinë nga Europa. Në republikën e Tatarstantit, autoritetet lokale zgjodhën një fadromë ndërtimi për të vrarë disa shpendë që gjetën rastësisht në një dyqan ushqimor.