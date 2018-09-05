LIGJI I "ÇMENDUR"/ Burrat nuk duhet të hanë darkë me gratë nëse nuk janë të martuar!
Një distrikt i rreptë islamik në Indonezi ka ndaluar burrat dhe gratë që të hanë darkë së bashku nëse nuk janë të martuar ose të lidhur prej gjaku, në mënyrë që ti bëjnë gratë që të jenë 'më të bindura' dhe 'të sjellshme'.
Provinca e thellë islamike Aceh, e cila vepron nën Ligjin e Sheriatit, njoftoi sot se do të ndalonte çiftet e pamartuara të hanin së bashku në publik, tha një zyrtar, shkruan DailyMail.
Aceh është i vetmi rajon në botë me shumicë myslimane të populluar që imponon ligjin islamik dhe është ka ngjallur diskutime në të kaluarën për vendosjen e kufizimeve morale ndaj grave.
Gjithashtu, ai tërhoqi dënime globale për shtypjen publike të njerëzve të shpallur fajtorë për një sërë veprash, duke përfshirë homoseksualitetin, bixhozin dhe alkoolin./lajmifundit.al