Kosovë, PDK dhe AAK nuk do të jenë pjesë e seancës së thirrur nga opozita

Në oren 19:30 është paraparë që të fillojë seanca e thirrur nga opozita me qëllim që të miratohet një rezolutë që do të ia ndalonte presidentit Thaçi të bisedojë për kufijtë në dialogun me Serbinë.

Megjithatë partitë e koalicionit qeverisës, PDK dhe AAK nuk do të jenë të pranishme në këtë seancë. Ndërkaq partia tjetër e këtij koalicioni Nisma ka pohuar se do të marrë pjesë. Kjo seancë përmes së cilës opozita kërkon që të vihet në votim rezoluta e cila do të ia ndalonte presidentit Hashim Thaçi të bisedojë për kufijtë në bisedimet në dialogun për Serbinë ishte paraparë të mbahet dje në orën 10:00.

Megjithatë paraprakisht dje në orën 9:00 ishte e planifikuar që të mbahej seanca e tjetër e jashtëzakonshme e thirrur nga Qeveria për votimin e grupit të unitetit për bisedime me Serbinë, por që ajo ende nuk po arrin të mbahet për shkak të mungesës së kourumit, nderkohe qe nisma konfirmoi pjesemarrjen.