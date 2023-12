Pagoi 700 euro për të vrarë familjen: Si e porositi vrasjen makabre 28-vjeçarja në Dibër

Detaje të reja janë zbuluar për vrasjen makabre që ndodhi në Dibër, ku një 28-vjeçare dyshohet se ka vrarë prindërit e saj.

Blerta Pocesta thueht se kishte porositur vrasjen e babait të saj, i cili sapo ishte kthyer nga Italia bashkë me bashkëshorten dhe vajzën e vogël.

“Alsat” raporton se Blerta ka shkuar në Shkup dhe menjëherë ka blerë një numër të ri telefoni me të cilin ka kontaktuar F.G, 31 vjeç nga Gostivari. Me të është takuar në stacionin e autobusëve në Gostivar. 31-vjeçari ka përfshirë edhe dajën e tij, V.K, 61-vjeçar nga Dibra i cili ka siguruar pistoletën. për një shumë prej 400 eurosh.

Pasi ka ndenjur përkohësisht në një hotel në Strugë, vajza ka shkuar në Dibër tek familja, së bashku me 31-vjeçarin nga Gostivari. 28-vjeçarja me qëndrim në Itali ka pranuar se e ka porositur vrasjen, por me qëllim vetëm ndaj babait të saj. Vrasja është porositur për 700 euro, edhe pse sipas dëshmisë së saj, në ofertë ka qenë edhe punësimi në Itali i personit 31 vjeçar, bashkëpunëtor në vrasje.

Nga burime jo zyrtare thuhet se Blerta Pocesta është anëtare e një grupi mafioz në Itali. Motivi për vrasjen ka të ngjarë të jetë hakmarrje, sepse babai i saj ka dëshmuar kundër grupit mafioz ku vajza e tij e madhe ka qenë anëtare.

Megjithatë sipas ekspertëve vrasja nuk mund të jetë kryer nga vajza pasi është vrasje profesioniste, me plumb në kokë dhe qafë. Por kjo nuk e shfajëson vajzën në rolin e porositëses, bashkëpunëtores ose edhe të kryerjes së vrasjes, motivet e vërteta të së cilës mbeten ende të paqarta.