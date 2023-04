Alarmante në Fier! Mbyllen 16 shkolla, arsyeja e trishtueshme

Pasojat e largimit të shqiptarëve drejt vendeve të Bashkimit Europian po ndihen edhe në shkolla. Në qarkun e fierit këtë vit do të mbyllen plot 16 shkolla 9-vjeçare si pasojë e largimit të nxënësve me familjet e tyre në vendet e BE.

Drejtoresha e Drejtorisë Arsimore në Fier, Yllka Beci ka ngritur shqetësimin për largimin e nxënësve duke bërë që klasat të boshatisen, ndërsa shkollat të mbyllen.

Beci u shpreh:

Arsyeja është emigrimi i fëmijëve, ku kemi bashkim familjar. Babai është emigrant dhe nëna ka qenë këtu bashkë me fëmijët, pra bashkimet familjare bëjnë që të reduktohet edhe numri i nxënësve."

Sipas saj zgjidhje për këtë problem do ishte bashkimi i shkollave, kjo do shmangte rritjen e numrit të shkollave që rrezikohen nga mbyllja.