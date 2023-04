Mos e anashkaloni! Ka disa arsye thelbësore pse duhet ta dini grupin tuaj të gjakut

Grupi i gjakut është një karakteristikë trashëgimore dhe e pandryshueshme e njerëzve. Ju japim disa nga arsyet pse duhet pse duhet ta dini se çfarë grupi gjaku keni.

Grupi i gjakut jep një pasqyrë më të thellë në gjenetikën tuaj

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Njohja e një grupi gjaku mund t’ju ndihmojë të kuptoni se si reagon trupi juaj ndaj ushqimeve të caktuara, mund të zbulojë cilat sëmundje ju jeni të prirë, si reagoni ndaj stresit, sa vjeç jeni dhe më shumë.

Vetëm një pikë e gjakut është unike si një gjurmë gishtash

Një grup gjaku mund t’ju shërbejë si një “mjet navigimi” në përcaktimin e asaj që është e mirë dhe asaj që është e keqe për ju, në mënyrë që të jetë më e lehtë të pajtoheni për llojin e dietës që ju përshtatet. Hulumtimet kanë treguar se njerëzit në një grup të caktuar të gjakut kanë një rrezik më të lartë për sëmundje të caktuara. Për shembull, te njerëzit me një grup zero të gjakut, ekziston një rrezik më i ulët i sëmundjeve të zemrës, por një rrezik më i lartë i ulcerës së stomakut. Njerëzit me llojin e gjakut A kanë një rrezik më të lartë të infeksioneve mikrobiale, dhe gratë me grupin e gjakut A kanë një nivel më të lartë fertiliteti. Njerëzit që kanë grupe të gjakut AB dhe B, rrezikohen më shumë nga sëmundja e pankreasit.

Lloji i gjakut ndihmon në përcaktimin e dietës më të shëndetshme

Molekulat që stimulojnë formimin e antitrupave ose reaksion imun në trup të llojit të gjakut nuk gjenden vetëm në gjak. Ata janë të përhapur në të gjithë trupin, veçanërisht në pjesë të trupit që ndërveprojnë me mjedisin. Meqenëse antigjenet janë kudo, ato ndikojnë se si trupi reagon ndaj ushqimit që hani. Përveç kësaj, disa ushqime përmbajnë proteina që lidhen me antigjenet e grupit të gjakut dhe shkaktojnë mpiksjen e gjakut, gjë që ju bën të ndiheni të lodhur, dhimbje koke, çrregullime të tretjes, probleme të lëkurës dhe probleme të tjera shëndetësore. Prandaj, njohja e një tipi të gjakut mund t’ju ndihmojë të përcaktoni dietë më të shëndetshme.

Njohja e llojit të gjakut mund të shpëtojë jetën tuaj

Arsyeja më e rëndësishme për të cilën duhet të njihni llojin e gjakut është se ky informacion mund të shpëtojë jetën tuaj në rast të aksidentit të trafikut ose kur keni nevojë për transfuzion gjaku. Për të gjetur llojin e gjakut, një mundësi është që të merrni një referim te mjeku i përgjithshëm, ku do të përcaktojnë llojin tuaj të gjakut.