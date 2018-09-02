Këngëtari legjendar ‘humbet’ zërin, anulimi i koncertit zhgënjen fansat
Grupi legjendar ‘U2’ ka kërkuar falje për anulimin e një koncerti pasi Bono, një prej pjesetarëve humbi zërin e tij. Banda irlandeze po luante në Berlin të shtunën, por duhej të ndalet pas vetëm disa këngëve, pasi këngëtari i tyre kryesor u përplas në skenë.
Grupi tha në një deklaratë: “Na vjen keq për anulimin e sonte. Bono ishte në formë të mirë dhe zë të madh para shfaqjes, dhe ne ishim të gjithë në kërkim të natës së dytë në Berlin, por pas disa këngëve, ai pësoi një humbje të plotë të zërit. Ne nuk e dimë se çfarë ka ndodhur dhe ne po marrim këshilla mjekësore. Si gjithmonë, ne e vlerësojmë mirëkuptimin e audiencës dhe mbështetjen tonë të tifozëve në Berlin dhe ata që udhëtuan nga larg. Ne do t’ju informojmë shumë shpejt”, janë shprehu ata. Deklarata është bërë publike në faqen zyrtare të grupit.
Bono, 58 vjeç, kishte ndërprerë koncertin dhe u kishte thënë tifozëve: “Mendoj se nuk mund të vazhdojmë, nuk është e drejtë për ju”. Këngëtarja, emri i vërtetë i të cilit është Paul Hewson, tha se mendonte se nuk ishte një “problem i madh’’.
Por siç duket problemi i tij është seriozë, duke anuluar në këtë mënyrë koncertet e tjera dhe fansat kanë mbetur të zhgënjyer, pasi ishin në pritje të këtij debutmi të grupit legjendar.