Gruaja vdes në spitalin e Durrësit, trondit vëllai: Mjekët nuk e prekën se ishte me baltë

Një grua ka ndërruar jetë në spitalin e Durrësit dhe i vëllai bën fajtorë për këtë mjekët, të cilët kanë treguar neglizhencë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Gruaja e vdekur është 56-vjeçarja Ervehe Dedej dhe sipas vëllait saj Albert Dokomjekët e Urgjencës së Durrësit nuk e prekën me dorë të ndjerën sepse ishte pisët sipas tyre, pasi kishte rënë në një kanal në Porto Romano.

Albert Doko tha:

Mjekët nuk e prekën me dorë për 3 orë dhe nuk i afroheshin se ishte me baltë. Motra kishte rënë në një kanal në ‘Porto Romano’. Kërkoj hetim për mjekët e urgjencës së Durrësit. Mjeku më tha se motrën se shpëtonte dot as Zoti. Nëna ime u lutej mjekëve që t’i shpëtonin vajzën.”

Pas denoncimit në media, Alberti thotë se do i kallëzojë edhe në polici mjekët e Durrësit për këtë ngjarje të rëndë të ndodhur tre ditë më parë në spitalin e Durrësit.

Por, sipas mjekëve 56-vjeçarja kishte konsumuar një sasi të madhe ilaçesh dhe nuk mund të shpëtohej.

Gjithsesi mbetet për t;u parë nga hetimet se cilat janë shkaqet e vërteta të kësaj vdekjeje edhe pse ky nuk është rasti i parë që në spitalin e Durrësit vdesin pacientë