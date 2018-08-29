Dënohen me burg trafikantët shqiptarë të drogës në Angli
Dy shqiptarë janë dënuar me burg nga gjykata e Mançesterit në Angli, pasi merreshin me tregtimin e kokainës në këtë vend.
Mediat vendase shkruajnë se dy tregtarët e kokainës janë, Artan Merkaj 30 vjeç dhe Berti Ruko, 29 vjeç, të cilët jetonin në ‘Victoria Bridge Street në Mançester.
Gjykata ka vendosur ti dënojë me 5 vjet e dy muaj burg shqiptarin Berti Ruko si dhe me 4 vjet e tre muaj burg Artan Merkaj.
Ruko, është shpallur gjithashtu fajtor për posedimin e dokumenteve të rreme të identiteti, dhe është arrestua më parë,në korrik 2015 si pjesë e një hetimi për furnizimin e drogës në qendër të qytetit dhe i dëbuar nga Mbretëria e Bashkuar që hyri në vend ilegalisht.
Në kohën e arrestimit të tij, telefoni i tij u konfiskua dhe hetimet e mëtejshme vërtetuan se numri i telefonit të tij ishte përdorur si një linjë droge.
Ai u kthye në mënyrë të paligjshme në Britani të Madhe disa kohë më vonë dhe vazhdoi ta përdorte këtë telefon si një linjë droge, duke marrë mesazhe të shumta nga konsumatorët që kërkonin që kokaina të shpërndahej në të gjithë qytetin.
Në14 shtator të2017, zyrtarët ekzekutuan një urdhër në një banesë Ruko dhe Merkaj të ndara në Ura Victoria Street dhe gjetën Ruko duke fjetur pranë katër prej telefonave të tij të drogës.