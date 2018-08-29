E bujshme/ Thomas Strakosha te Interi?
Paraqitja e dobët e Handanoviç në dy javët e para të kampionatit ka bërë që Interi të mendojë për një portier që mund të zëvendësojë sllovenin që në verën e ardhshme.
Duke parë edhe moshën e madhe të Handanoviç, Inter do të preferojë një portier në moshë të re.
I pari në listë sipas "Fichasjes.net" është shqiptari i Lazios, Tomas Strakosha.
Portieri i kombëtares shqiptare duket se është në "pole position" pasi ka eksperiencë në kampionatin italian ku luan me Lazion që prej dy sezonesh.
Ndaj, transferimi i mundshëm i Tomas Strakoshës te zikaltërit, do të ishte krejtësisht logjik, duke parë transferimet e shumta në kasin Lacio-Inter.