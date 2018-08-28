Zjarri i përmasave të mëdha në Milot, flakët i afrohen Rrugës së Kombit
Një zjarr ka rënë para pak minutash te kryqëzimi i Milotit. Mësohet se zjarri ka rënë në një parcelë kallamishtesh dhe ka avancuar në drejtim të Rrugës së Kombit.
Zjarri nuk përbën rrezik për banesat dhe tre zjarrfikëse janë ne vendin e ngjarjes. Era e fortë e vështirëson punën e tyre.
Sipas njoftimeve banorët po digjnin shkurre kur zjarri ka dalë jashtë kontrollit.
Ngjarja në afersi të stacionit të trenit në Fushe Milot.