Oraret e zgjatura në punë, si ndikojnë në shëndetin mendor

Gjithnjë na është thënë se po të punojmë më shumë do të ngrihemi në detyrë, do të marrim rritje rroge dhe do të jemi më të lumtur, por një studim i ri ka zbuluar se të punosh më shumë se sa duhet jo vetëm që dëmton shëndetin tuaj, por edhe karrierën.

Kërkuesit e Universitetit të Londrës dhe Europe Business School zbuluan se të punësuarit që përpiqeshin dhe punonin më shumë se të tjerët kishin problem me shëndetin dhe ishin të pakënaqur me sigurinë e punës dhe ngritjen në detyrë. Studiuesit thonë se nëse punëdhënësit nuk u ushtrojnë presion punëmarrësve duke i lënë atyre të zgjedhin kur dhe se si të punojnë, kompanitë do të shohin më shumë produktivitet dhe besnikëri nga punëtorët e tyre, shkruan Daily Mail.

Në studim u përfshinë 52000 punëtorë të vendeve europiane të cilët morën pjesë në Vëzhgimin e Kushteve Europiane të Punës (European Working Conditions Survey). Që prej 1990-ës ky vëzhqim ekzaminon aspektet e ndryshme të kushteve të punës dhe identifikon rreziqet e grupit të punës.

Pjesëmarrësit iu përgjigjën pyetjeve rreth intensitetit të punës, faktorëve të mirëqenies duke përfshirë këtu stresin dhe lodhjen e tepërt dhe se sa të lumtur ishin me të ardhurat që u siguronte karriera e tyre.

Studiuesit i kontrolluan kërkimet e tyre duke krahasuar njerëz që kishin punë të ngjashme dhe të njëjtin nivel edukimi. Ata zbuluan se ata që punonin më tepër se sa duhet pra me një ritëm shumë të shpejtë kishin një shëndet jo të mirë fizik dhe mendor, për më tepër shefat e tyre nuk ishin të impresionuar nga ritmi i punës së tyre.