Marrëdhënie rastësore apo të paplanifikuara? Ja se cila është më i mira

Me gjithë skenat e filmave që tregojnë se seksi rastësor ka më shumë pasion, kimi dhe energji në jetën reale ndodh krejt e kundërta. Sipas studimeve seksi i planifikuar jep më shumë kënaqësi se ai rastësori. Referuar një studimi të publikuar në The Journal of Sex Research, ata të cilët i planifikojnë marrëdhëniet seksuale kanë më shumë kënaqësi se sa ata të cilët shkojnë pas marrëdhënieve rastësore.

Personat efiçntë, të oprientuar drejt qëllimeve dhe disiplinës kanë tendencë që të janë më të kënaqur seksualisht nga marrëdhëniet e planifikuara.

Një grup psikologësh nga Universiteti i Ruhr, vëzhgoi 966 çifte për një studim. Përtej vëzhgimit ata i pyetën partnerët mbi jetën e tyre seksuale si dhe për personalitetin e tyre duke u munduar që të gjejnë lidhjet mes tyre.

Studimi doli në përfundimin se seksi konsensual dhe i planifikuar ishte ai që sillte më shumë kënaqësi, sidomos për gratë. Kjo sepse partnerët në këtë rast janë të ndërgjegjshëm dhe angazhohen për të kënaqur njëri-tjeterin.

Studimi gjithashtu doli në përfundimin se dakordësia paraprake mund të shmangë probleme si pendimi apo efekte të tjera negative.