Furtunë në gjithë vendin, ja ç’pritet të ndodhë me motin

Sinoptikanët parashikojnë që edhe kjo javë të nisë me reshje të dobëta shiu në zonat Qendrore- Juglindore. Sipas Institutit të Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit, reshjet do të shoqërohen me shtrëngata në të gjithë vendin. Ndërsa temperaturat do karakterizohen nga rënie të lehta.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Sot pasdite (e diel, dt.26) dhe nesër (e hënë, dt.27) priten reshje të dobëta në shumicën e qarqeve dhe lokalisht do të jenë mesatare. Në qarqet Shkodër, Lezhë, Dibër, Tiranë dhe Elbasan reshjet do të jenë mesatare dhe lokalisht do të arrijnë deri intensiv. Reshjet do të shoqërohen me shtrëngata në të gjithë vendin.

TEMPERATURAT/E hënë dt.27 Gusht

Nesër (e hënë, dt.27) temperaturat minimale dhe maksimale të ajrit pritet të arrijnë:

në bregdet: 20 / 27 °C

në vendet e ulëta: 19 / 29 °C

në vendet malore: 12 / 25 °C