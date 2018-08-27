LEXO PA REKLAMA!

Ferrari i vitit 1962 shitet pothuajse 50 milionë dollarë

Lajmifundit / 27 Gusht 2018, 22:44
Soft

Ferrari 250 GTO nga viti 1962 u bë makina më e shtrenjtë e të gjitha kohërave të shitura në një ankand. Pas një ankandi emocionues të koleksionistëve të pasur klasik të makinave që mbahen nga shtëpia e RM Sotheby në Monterey, Ferrari legjendar i garave ka arritur çmimin deri në 48.4 milionë dollarë.

Makina më e shtrenjtë e shitur në ankand ishte më parë një Ferrari 250 GTO, i cili në vitin 2013 ndryshoi pronarin për 38.1 milion dollarë. Megjithëse rekordi i fundit prej 48.4 milionë dollarë është i jashtëzakonshëm, nuk është shuma më e lartë e parave që lënë mënjanë një Ferrari 250 GTO.

Më parë këtë vit, koleksioni amerikan i makinave, David McNeill, pagoi 80 milionë dollarë për një Ferrari 250 GTO me një histori të pasur garash, por ky transaksion u bë direkt ndërmjet shitësit dhe klientit, pa ndërmjetës. Ferrari 250 GTO nga 1962, i cili u shit në Monterey, mbart numrin e karrocerisë 3413 GT dhe prodhohet i treti në një rresht të një total prej 36 ekzemplarësh të prodhuar.

Fillimisht ai u përdor si një makinë testuese në Ferrari, dhe më vonë u drejtua gjithashtu nga kampioni i Formula 1, Phil Hil. Makina u ble në vitin 2000 nga Greg Viten, dikur një nga ekspertët kryesorë në Microsoft dhe një koleksionist i famshëm i makinave, por nuk dihet shuma e pagesës.

