Një natë kushton më pak se një euro, ky është hoteli më i lirë në botë

Nëse dëshironi të shkoni në pushime, por nuk jeni dhe aq mirë me buxhetin ka gjithmonë alternativa për të gjetur një hotel me çmim të arsyeshëm.

Ju mund të shkoni për një kampe ose në një hotel me dy yje, por nëse dëshironi të kurseni akoma më shumë para, duhet të shkoni në hotelin më të lirë në botë.

Hoteli më i lirë në botë quhet Hotel Faridpur dhe ndodhet në Dhaka, kryeqytetin e Bangladeshit. Hoteli super i lirë sigurisht që vjen me standardet e diçkaje super të lirë. Ai është i ndërtuar nga pesë anije dhe ju mund ta gjeni në brigjet e Buriganga.

Nëse dëshironi të kaloni natën, ju do të paguani 34 cent për një natë.

Nëse do rezervoni një dhomë do të duhet të paguani 92 cent. Një dhomë dyshe kushton pak shtesë: do të paguani 1 euro dhe 39 cent për një.

Objektet në hotel janë shumë bazike: ju do të keni qasje në ujë dhe në tualet, por duhet të ndani gjithçka me të gjithë mysafirët e tjerë.

Përkundër faktit se hoteli është shumë i lënë pas dore, është gjithashtu shumë popullor mes banorëve dhe turistëve, të cilët mund të shoqërohen me vendasit këtu.

Sado e çuditshme mund të duket, nganjëherë turistët qëndrojnë edhe për disa muaj në këtë hotel të bërë nga anijet.

Sipas pronarit, hoteli është kaq i lirë sa njerëzit nga qytetet dhe fshatrat e afërt të vijnë në Daka sidomos të kalojnë natën atje.