Ministri italian: Faleminderit Shqipërisë, turp për Francën

Ministri i Punëve të Jashtme të Italisë Enzo Moavero Milanesi falënderoi Shqipërinë për vendimin për të mirëpritur 20 refugjatë nga anija Diciotti.

Enzo Moavero Milanesi: “Një shenjë e solidaritetit të madh dhe miqësie shumë të vlerësuar nga Italia”.

“Disa prej tyre do të shkojnë në Shqipëri. Unë falënderoj qeverinë shqiptare që u tregua më serioze se qeveria franceze. U them faleminderit shqiptarëve e turp t’u vijë francezëve. Disa prej emigratëve do të shkojnë në dy vende të tjera europiane e emigrantët që do të mbeten në Itali do të merren në kujdes të Kishës katolike”, tha ministri brendshem Salvini